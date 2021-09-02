В ООН выразили беспокойство боями в Панджшере

Дужаррик, в частности, отметил, что продолжительные столкновения осложняют гуманитарную ситуацию, создают проблему с доступом ООН к территории.



Представитель ООН также призвал противоборствующие стороны избегать жертв среди мирных жителей и не допускать разрушений гражданской инфраструктуры.

Ранее представитель руководства талибов Амир Хан Мутаки заявил, что переговоры с находящимися в регионе силами сопротивления не привели к какому-либо результату.





