В ООН выразили беспокойство боями в Панджшере
В ООН выразили беспокойство из-за продолжающихся боестолкновений в афганской провинции Панджшер, которая отказалась признавать власть талибов. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.
Дужаррик, в частности, отметил, что продолжительные столкновения осложняют гуманитарную ситуацию, создают проблему с доступом ООН к территории.
Представитель ООН также призвал противоборствующие стороны избегать жертв среди мирных жителей и не допускать разрушений гражданской инфраструктуры.
Ранее представитель руководства талибов Амир Хан Мутаки заявил, что переговоры с находящимися в регионе силами сопротивления не привели к какому-либо результату.
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