СМИ: талибы захватили шесть аванпостов в провинции Панджшер

Боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» заявили о захвате шести аванпостов в провинции Панджшер, сообщает агентство Pajhwok.

Представитель руководства талибов Амир Хан Мутаки заявил, что переговоры с находящимися в регионе силами сопротивления не привели к какому-либо результату.

Ранее телеканал 1TV сообщил, что радикалы назначили нового губернатора провинции Панджшер, а также призвали мятежников присоединиться к движению, дабы избежать столкновений.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:БоевикиТалибанАфганистан
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