В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием

По его словам договор особенно важен в условиях нынешней глобальной напряженности. Гуттереш также заметил, что документ является знаковым для международных поставок оружия. Ранее Вашингтон сообщил о своем выходе из Международного договора о торговле оружием. По словам американского президента Дональда Трампа, причиной такого решения стал тот факт, что многие страны в нем не участвуют, в том числе, речь шла о России и Китае.

Ранее капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, о чем говорят планы Пентагона испытать запрещенные ДРСМД ракеты в августе 2019 года.

