В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием
Генсек ООН прокомментировал выход США из договора о торговле оружием. Антониу Гутерреш заявил, что Международный документ является единственным инструментом контроля в данной сфере, сообщают Известия.
По его словам договор особенно важен в условиях нынешней глобальной напряженности. Гуттереш также заметил, что документ является знаковым для международных поставок оружия. Ранее Вашингтон сообщил о своем выходе из Международного договора о торговле оружием. По словам американского президента Дональда Трампа, причиной такого решения стал тот факт, что многие страны в нем не участвуют, в том числе, речь шла о России и Китае.
Ранее капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, о чем говорят планы Пентагона испытать запрещенные ДРСМД ракеты в августе 2019 года.
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