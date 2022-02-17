В ООН призвали не обострять ситуацию в Донбассе

В ООН с озабоченностью отмечают новые нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе в последние часы. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Всемирной организации Розмари Ди Карло, сообщают РИА Новости.

Она подчеркнула, что только выполнение Минских соглашений создаст предпосылки для мирного решения конфликта на востоке Украины.