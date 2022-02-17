В ООН призвали не обострять ситуацию в Донбассе

В ООН с озабоченностью отмечают новые нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе в последние часы. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Всемирной организации Розмари Ди Карло, сообщают РИА Новости.

Она подчеркнула, что только выполнение Минских соглашений создаст предпосылки для мирного решения конфликта на востоке Украины.

В результате обстрела ВСУ в Донецке были повреждены дома

«Напряжённость вокруг Украины сейчас выше, чем когда-либо начиная с 2014 года», — отметила Ди Карло.

По её словам, стороны конфликта в Донбассе должны избегать сейчас необдуманных шагов, чтобы не спровоцировать и без того непростую ситуацию в регионе.

Ранее подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что анонсированное «нападение Путина» на Украину не случилось, и теперь Киев по команде Вашингтона обостряет ситуацию в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:Минские СоглашенияУкраинаДонбассООН
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