В результате обстрела ВСУ в Донецке были повреждены дома

В результате обстрела ВСУ два дома на окраине Донецка были повреждены. Об этом говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее в республике заявили, что в направлении поселка шахты «Трудовская» был зафиксирован обстрел со стороны украинских силовиков. Отмечается, что было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра.