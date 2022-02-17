В результате обстрела ВСУ в Донецке были повреждены дома
В результате обстрела ВСУ два дома на окраине Донецка были повреждены. Об этом говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в республике заявили, что в направлении поселка шахты «Трудовская» был зафиксирован обстрел со стороны украинских силовиков. Отмечается, что было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра.
В ведомстве подчеркнули, что оперативная группа ДНР в СЦКК уже выехала для фиксации последствий нарушений со стороны Украины.
До этого СМИ сообщили, что в 80 километрах от Луганска была слышна стрельба.
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