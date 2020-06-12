В ООН приписали принадлежность атаковавших саудовские НПЗ ракет Ирану

Крылатые ракеты, которыми были атакованы нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco, оказались «иранского происхождения». Об этом пишет Reuters со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерриша.

В новом докладе, как сообщает агентство, проанализированы фрагменты оружия, найденного после атак на месторождения Абкайк и Хурайс и аэропорт Абха в 2019 году.

Отмечается, что в прошлом году установить происхождение ракет не удалось, а актуальный доклад при этом не опубликован.

«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе.

Заключения о «происхождении» оружия сделаны на основе надписей на фарси и особенностей конструкции ракет и беспилотников, отмечают «Известия».