В ООН приписали принадлежность атаковавших саудовские НПЗ ракет Ирану
Крылатые ракеты, которыми были атакованы нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco, оказались «иранского происхождения». Об этом пишет Reuters со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерриша.
В новом докладе, как сообщает агентство, проанализированы фрагменты оружия, найденного после атак на месторождения Абкайк и Хурайс и аэропорт Абха в 2019 году.
Отмечается, что в прошлом году установить происхождение ракет не удалось, а актуальный доклад при этом не опубликован.
«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе.
Заключения о «происхождении» оружия сделаны на основе надписей на фарси и особенностей конструкции ракет и беспилотников, отмечают «Известия».
Напомним, нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе были обстреляны с беспилотников 14 сентября прошлого года. После этого Саудовская Аравия сократила добычу в два раза, а цены на нефть показали существенный рост. В Иране свою причастность к инциденту отрицают.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН предположил, что война Ирану и Саудовской Аравии не выгодна.
«Все говорят, что бомбили дроны. Но что за дроны? Мы знаем, что хуситы благополучно делают боевые коптеры, но они не летают на дальние расстояния. Спикер хуситов сказал интересную фразу: «Мы совершили атаку с помощью благородных людей на территории Саудовской Аравии», явно намекая на шиитское население нефтеносных районов. Значит, оружие либо грузовиками привезли и запустили по территории Саудовской Аравии, а затем грохнули, либо с дальнего расстояния пускали серьезные вещи вроде крылатых ракет… Могу сказать одно, ни Саудовской Аравии, ни Ирану открыто воевать друг с другом не с руки. Саудовцы понимают, что они не выдержат этого противостояния. А Ирану сейчас нужно восстанавливать свою экономику», - рассказал востоковед.
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