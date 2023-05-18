В ООН посоветовали властям Украины избегать угроз в адрес россиян

Хак отреагировал на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил о ненависти к России и пообещал преследовать ее «всегда и везде».

«Мы призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает», - сказал представитель генсека ООН в ходе брифинга.

Постпред России при ООН Василий Небензя передал в аппарат Совбеза организации письмо с заявлениям главы украинской разведки Кирилла Буданова об убийствах русских. Дипломат обвинил Киев в провоцировании насилия по национальному признаку, передает «Радиоточка НСН».

