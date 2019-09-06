Власти США предвкушают борьбу с «русскими хакерами» на выборах 2020 года

Производители машин для голосования и избирательных систем предоставили Министерству внутренней безопасности США доступ к внутренним процессам для профилактики вмешательства в следующие выборы президента страны. Об этом на саммите по национальной безопасности рассказала помощник директора по кибербезопасности Жанетт Манфра, пишет Bloomberg.

Целью предоставления доступа называется выявление потенциальных уязвимостей, которые хакеры могут использовать для подготовки к выборам 2020 года. Отмечается, что производители пошли на сотрудничество с властями добровольно. Также на саммите рассказали об ожиданиях иностранного вмешательства в преддверии выборов.