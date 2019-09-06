Власти США предвкушают борьбу с «русскими хакерами» на выборах 2020 года
В преддверии американских президентских выборов 2020 года ожидается оживленная борьба с попытками иностранного вмешательства, пишет Bloomberg. Подробнее в материале НСН.
Производители машин для голосования и избирательных систем предоставили Министерству внутренней безопасности США доступ к внутренним процессам для профилактики вмешательства в следующие выборы президента страны. Об этом на саммите по национальной безопасности рассказала помощник директора по кибербезопасности Жанетт Манфра, пишет Bloomberg.
Целью предоставления доступа называется выявление потенциальных уязвимостей, которые хакеры могут использовать для подготовки к выборам 2020 года. Отмечается, что производители пошли на сотрудничество с властями добровольно. Также на саммите рассказали об ожиданиях иностранного вмешательства в преддверии выборов.
«Чиновники, ссылаясь на вмешательство России в кампанию 2016 года, предсказывали оживленную борьбу между хакерами и правительственными защитниками кибербезопасности в преддверии президентских выборов в следующем году. “Я думаю, что на самом деле это будет довольно спортивно”, - сказал на конференции глава Кибернетического командования Армии США генерал-лейтенант Стивен Фогарти», — цитирует спецкор НСН публикацию Bloomberg.
Напомним, что в июле этого года бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил в ходе слушаний в Конгрессе обвинения России в «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году. В России эти обвинения считают бездоказательными.
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