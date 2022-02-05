В ООН отреагировали на публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину
С учетом политической обстановки на границах России и Украины всем сторонам следует исключить действия, способные привести к дальнейшему конфликту. Такое мнение высказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак по поводу материала агентства Bloomberg «о начале вторжения», передает РИА Новости.
«Блумберг-ньюс». Информационные провокации о «вторжении» России на Украину провоцируют напряженность
По его словам, в настоящее время государствам необходимо «избегать любых действий или риторики», которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил Фархан Хак, отвечая на вопрос, обеспокоена ли ООН данным примером дезинформации.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о фейковых публикациях агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину 5 февраля и статью издания Bild о «присоединении» Украины к Союзному государству.
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