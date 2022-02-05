В ООН отреагировали на публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину

По его словам, в настоящее время государствам необходимо «избегать любых действий или риторики», которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил Фархан Хак, отвечая на вопрос, обеспокоена ли ООН данным примером дезинформации.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о фейковых публикациях агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину 5 февраля и статью издания Bild о «присоединении» Украины к Союзному государству.

