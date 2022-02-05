Захарова прокомментировала публикации Bloomberg и Bild о «вторжении» на Украину
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о фейковых публикациях агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину 5 февраля и статью издания Bild о «присоединении» Украины к Союзному государству.
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«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Представитель МИД назвала сложившуюся ситуацию информационно-политическим марафоном «натовских желаний».
Захарова также напомнила, что Bloomberg «опубликовало фейк о «российско-китайских договорённостях по вторжению на Украину» еще две недели назад.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации агентства Bloomberg и издания Bild о России и Украине демонстрирует опасность ситуации из-за агрессивных заявлений США и стран Запада.
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