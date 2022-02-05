Захарова прокомментировала публикации Bloomberg и Bild о «вторжении» на Украину

«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель МИД назвала сложившуюся ситуацию информационно-политическим марафоном «натовских желаний».

Захарова также напомнила, что Bloomberg «опубликовало фейк о «российско-китайских договорённостях по вторжению на Украину» еще две недели назад.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации агентства Bloomberg и издания Bild о России и Украине демонстрирует опасность ситуации из-за агрессивных заявлений США и стран Запада.

