Херш: Подорвав «Северные потоки» США «выстрелили себе в ногу»

«Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует замечательный градус глупости», — сказал он.

Херш отметил, что оставшись без российского газа, Евросоюз вынуждены искать альтернативы в виде возобновляемых источников энергии, а это та сфера, в которой особенно преуспел Китай.

Также публицист заявил, что освещение конфликта вокруг Украины ведущими американскими СМИ, не соответствует тому, что происходит на самом деле.

