Херш: Подорвав «Северные потоки» США «выстрелили себе в ногу»
Соединенные Штаты «выстрелили себе в ногу», подорвав газопроводы «Северный поток», сообщил в эфире подкаста War Nerd американский публицист Сеймур Херш, который ранее опубликовал расследование о взрывах на российских трубопроводах.
«Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует замечательный градус глупости», — сказал он.
Херш отметил, что оставшись без российского газа, Евросоюз вынуждены искать альтернативы в виде возобновляемых источников энергии, а это та сфера, в которой особенно преуспел Китай.
Также публицист заявил, что освещение конфликта вокруг Украины ведущими американскими СМИ, не соответствует тому, что происходит на самом деле.
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