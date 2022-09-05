В ООН осудили теракт у посольства РФ в Кабуле
5 сентября 202222:23
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил теракт у посольства РФ в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее МИД РФ сообщили, что жертвами атаки в понедельник стали два сотрудника посольства, также пострадали несколько граждан Афганистана. Согласно ведомству, неизвестный привел в действие взрывное устройство.
«Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за взрыв.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru