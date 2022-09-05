В ООН осудили теракт у посольства РФ в Кабуле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш осудил теракт у посольства РФ в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле назвали взрыв у российского посольства в Кабуле недопустимым терактом

Ранее МИД РФ сообщили, что жертвами атаки в понедельник стали два сотрудника посольства, также пострадали несколько граждан Афганистана. Согласно ведомству, неизвестный привел в действие взрывное устройство.

«Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за взрыв.






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