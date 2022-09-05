В Кремле назвали взрыв у российского посольства в Кабуле недопустимым терактом
Взрыв у посольства России в Кабуле — недопустимый террористический акт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник у здания российской дипмиссии в афганской столице прогремел взрыв. В МИД РФ заявили, что неизвестный привел в действие взрывное устройство; СМИ сообщают о террористе-смертнике. Известно, что погибли двое сотрудников посольства РФ, есть раненые среди афганских граждан.
«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что информация будет уточняться.
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