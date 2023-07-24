В ООН осудили нападения на представителей прессы

ООН выступает против атаки, ставшей причиной гибели российского военкора Ростислава Журавлева. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, сообщило агентство РИА Новости.

В Запорожской области представят к госнаграде погибшего военкора Журавлева

Он подчеркнул, что организация протестует против любых нападений на представителей прессы.

Ранее Хак призвал избежать эскалации конфликта после атаки беспилотников на Москву и не допускать обострения ситуации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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