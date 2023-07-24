В ООН осудили нападения на представителей прессы
24 июля 202321:27
ООН выступает против атаки, ставшей причиной гибели российского военкора Ростислава Журавлева. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, сообщило агентство РИА Новости.
Он подчеркнул, что организация протестует против любых нападений на представителей прессы.
Ранее Хак призвал избежать эскалации конфликта после атаки беспилотников на Москву и не допускать обострения ситуации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru