В Петербурге мурал с Виктором Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником

Мурал с лидером группы «Кино» Виктором Цоем в Санкт-Петербурге заклеили наклейкой с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым). Об этом сообщает РИА Новости.

Изображение Цоя находится в названном его именем сквере в Петроградском районе Северной столицы. Поверх мурала неизвестные поместили наклейку с портретом Паши Техника в маске гориллы.

Ранее в Москве поклонники Ивлева нарисовали большое граффити со словом «Техник» на стене памяти Виктора Цоя. Позже художник Роман Яковлев перекрыл надпись плакатами лидера группы «Кино».

Паша Техник скончался 5 апреля в больнице в Таиланде, музыканту было 40 лет, пишет «Свободная пресса».

