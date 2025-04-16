В Петербурге мурал с Виктором Цоем заклеили наклейкой с Пашей Техником
Мурал с лидером группы «Кино» Виктором Цоем в Санкт-Петербурге заклеили наклейкой с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым). Об этом сообщает РИА Новости.
Изображение Цоя находится в названном его именем сквере в Петроградском районе Северной столицы. Поверх мурала неизвестные поместили наклейку с портретом Паши Техника в маске гориллы.
Ранее в Москве поклонники Ивлева нарисовали большое граффити со словом «Техник» на стене памяти Виктора Цоя. Позже художник Роман Яковлев перекрыл надпись плакатами лидера группы «Кино».
Паша Техник скончался 5 апреля в больнице в Таиланде, музыканту было 40 лет, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru