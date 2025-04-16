В Челябинской области при пожаре погибли четыре человека
Пожар произошел в частном доме в СНТ «Металлург-1» в Златоусте Челябинской области, погибли четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 06:35 (04:35 мск).
«На момент прибытия первого подразделения происходило открытое горение дома на всей площади... Погибли четыре человека, личности устанавливаются», - указали в МЧС.
В ликвидации возгорания участвовали 44 специалиста и 14 единиц техники.
После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Ранее в Нижегородской области в результате пожара погибла семья из трех человек, пишет «Свободная пресса».
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