Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнерстве России и Ирана
Члены Совета Федерации большинством голосов проголосовали за принятие закона о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
Договор был подписан 17 января 2025 года в Москве президентами России и Ирана, Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом. Его главная цель — расширение экономического сотрудничества, борьба с американскими санкциями и укрепление военного партнерства между двумя странами. Срок его действия — 20 лет. В тексте меморандума отдельно отмечается, что оба государства приложат усилия для поддержания безопасности в Закавказье, Центральной Азии, в Каспийском регионе и на Ближнем Востоке.
Документ уже был поддержан Государственной Думой, а теперь получил одобрение в Совете Федерации. Чтобы вступить в силу, законопроект теперь должен быть подписан Владимиром Путиным.
Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не предполагает образование военного союза, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru