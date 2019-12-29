В ООН опасаются за жизнь Ассанжа из-за психологических пыток
Жизнь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится под угрозой из-за применения к нему психологических пыток. Такое заявление сделал спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер.
Мельцер напомнил, что выявил «клинически измеримые последствия психологических пыток» у Ассанжа, когда посещал заключенного в тюрьме Великобритании в мае этого года. Спецдокладчик ООН отметил систематическое нарушение процессуальных прав Ассанжа. По мнению Мельцера, 24-часовое наблюдение, которое ведется за основателем WikiLeaks в заключении, сделало Ассанжа «чрезвычайно уязвимым».
«В совокупности эта глубоко произвольная практика приводит к постоянной нервной сверхстимуляции, которая, по опыту, может привести к коллапсу кровообращения или нервному срыву, вплоть до смерти... Это то, что называют «белой пыткой», — считает Мельцер.
Он также заявил, британские власти отрицают применение пыток к Ассанжу в ответе на сделанное Мельцером обращение.
Ранее НСН сообщала об опасениях 60 врачей, которые заявили, что основатель WikiLeaks может умереть в тюрьме.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В ООН опасаются за жизнь Ассанжа из-за психологических пыток
- Утечку данных с портала госуслуг начали проверять специалисты Минкомсвязи
- Путин провел телефонные переговоры с Меркель
- Экс-сотрудников украинского «Беркута» передали Добнбассу
- Москвичей предупредили о капризах новогодней погоды