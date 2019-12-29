В ООН опасаются за жизнь Ассанжа из-за психологических пыток

Жизнь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится под угрозой из-за применения к нему психологических пыток. Такое заявление сделал спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер.

Мельцер напомнил, что выявил «клинически измеримые последствия психологических пыток» у Ассанжа, когда посещал заключенного в тюрьме Великобритании в мае этого года. Спецдокладчик ООН отметил систематическое нарушение процессуальных прав Ассанжа. По мнению Мельцера, 24-часовое наблюдение, которое ведется за основателем WikiLeaks в заключении, сделало Ассанжа «чрезвычайно уязвимым».