Отец Ассанжа заявил об ухудшении здоровья сына в британской тюрьме
Отец основателя скандально известного ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил о «плохом состоянии» здоровья сына, которого он навестил в британской тюрьме. Об этом он рассказал РИА Новости. По словам отца, здоровье Джулиана подорвано долгими годами его преследований после того, как осмелился раскрыть военные преступления США.
Шиптон выразил надежду, что его сын сможет поправиться в случае изменения его участи, передает RT. Ранее отец не исключал, что Ассанж вообще может скончаться в заключении. По данным издания Daily Mail, спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер также подтвердил, что условия содержания угрожают жизни основателя WikiLeaks.
Как отмечает РИА ФАН, отец Ассанжа ранее рассказывал, что его сын испытывает в тюрьме психологические и физические страдания, из-за чего быстро теряет в весе.
В 2010 году Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Основатель WikiLeaks отрицает обвинения, заявляя об их политической подоплёке. С
2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Его задержали 11 апреля текущего по запросу США, после лишения эквадорского гражданства. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
Слушания по вопросу экстрадиции в США проходят с мая. Американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
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