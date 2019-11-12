Отец Ассанжа заявил об ухудшении здоровья сына в британской тюрьме

Отец основателя скандально известного ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил о «плохом состоянии» здоровья сына, которого он навестил в британской тюрьме. Об этом он рассказал РИА Новости. По словам отца, здоровье Джулиана подорвано долгими годами его преследований после того, как осмелился раскрыть военные преступления США.

Шиптон выразил надежду, что его сын сможет поправиться в случае изменения его участи, передает RT. Ранее отец не исключал, что Ассанж вообще может скончаться в заключении. По данным издания Daily Mail, спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер также подтвердил, что условия содержания угрожают жизни основателя WikiLeaks.

Как отмечает РИА ФАН, отец Ассанжа ранее рассказывал, что его сын испытывает в тюрьме психологические и физические страдания, из-за чего быстро теряет в весе.