Врачи: Ассанж может умереть в тюрьме

25 ноября 201916:07

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме. Такое заявление сделано в письме, подписанном более чем 60 врачами, адресованном министру внутренних дел Великобритании Прити Пател, пишет The Daily Mail.

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Врачи настивают, что без предоставления своевременной медпомощи Ассанжу, а также без его перевода в университетскую клинику из тюрьмы, Ассанж может погибнуть. Ранее о проблемах со здоровьем заявлял адвокат Ассанжа Карлос Поведа. Он рассказал, что основатель WikiLeaks сильно похудел и находится в «полной изоляции от мира», что негативно сказывается на его здоровье.

В настоящее время Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Слушание дела о его экстрадиции в США назначено на февраль 2020 года. Американские власти обвиняют Ассанжа в шпионаже и рассекречивании сверхсекретных документов Госдепартамента. В случае, если приговор суда по делу будет не в пользу Ассанжа, ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь.

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