Врачи: Ассанж может умереть в тюрьме

Врачи настивают, что без предоставления своевременной медпомощи Ассанжу, а также без его перевода в университетскую клинику из тюрьмы, Ассанж может погибнуть. Ранее о проблемах со здоровьем заявлял адвокат Ассанжа Карлос Поведа. Он рассказал, что основатель WikiLeaks сильно похудел и находится в «полной изоляции от мира», что негативно сказывается на его здоровье.

В настоящее время Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Слушание дела о его экстрадиции в США назначено на февраль 2020 года. Американские власти обвиняют Ассанжа в шпионаже и рассекречивании сверхсекретных документов Госдепартамента. В случае, если приговор суда по делу будет не в пользу Ассанжа, ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь.

