В ООН обвинили Запад в двойных стандартах

В частности, он отметил, что, вводя антироссийские санкции, Запад не спешит пойти на подобные меры в отношении Израиля. При этом в секторе Газа погибших среди мирных жителей во много раз больше, чем на Украине.

По словам Катругалоса, игнорирование действий Израиля может вызвать существенные противоречия между Глобальным Югом и Западом.

Ранее российский миллиардер Алишер Усманов заявил, что введение санкций против бизнесменов из России, которые теперь инвестируют в своей стране и больше не питают иллюзий по поводу беспристрастности западных судов, является колоссальной ошибкой.

