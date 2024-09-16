В ООН обвинили Запад в двойных стандартах
Западные государства по-прежнему используют двойные стандарты в применении норм международного права, этой тенденции пора положить конец. В лицемерии Запад обвинил Специальный докладчик ООН по вопросу о содействии установлению демократического и справедливого международного порядка Джордж Катругалос, сообщило РИА Новости.
В частности, он отметил, что, вводя антироссийские санкции, Запад не спешит пойти на подобные меры в отношении Израиля. При этом в секторе Газа погибших среди мирных жителей во много раз больше, чем на Украине.
По словам Катругалоса, игнорирование действий Израиля может вызвать существенные противоречия между Глобальным Югом и Западом.
Ранее российский миллиардер Алишер Усманов заявил, что введение санкций против бизнесменов из России, которые теперь инвестируют в своей стране и больше не питают иллюзий по поводу беспристрастности западных судов, является колоссальной ошибкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru