В ОНК сообщили о состоянии здоровья Фургала, заразившегося коронавирусом

Состояние здоровья заболевшего коронавирусом в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нормализуется, написал в своем Telegram ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Приговоривший Фургала судья ушел в отставку

«На сегодняшний день известно, что у него нормализовалась температура (36,6), и состояние здоровья в целом приходит в норму», - сообщил он.

Сергей Фургал обвиняется в организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Ему вменены статьи о покушении на убийство и об убийстве двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, а также о незаконном обороте оружия. Сам он отрицает свою вину и называет дело заказным.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Хабаровский КрайКоронавирусСергей Фургал
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры