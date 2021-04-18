В ОНК сообщили о состоянии здоровья Фургала, заразившегося коронавирусом
Состояние здоровья заболевшего коронавирусом в СИЗО бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нормализуется, написал в своем Telegram ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
«На сегодняшний день известно, что у него нормализовалась температура (36,6), и состояние здоровья в целом приходит в норму», - сообщил он.
Сергей Фургал обвиняется в организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Ему вменены статьи о покушении на убийство и об убийстве двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, а также о незаконном обороте оружия. Сам он отрицает свою вину и называет дело заказным.
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