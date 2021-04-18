В ОНК сообщили о состоянии здоровья Фургала, заразившегося коронавирусом

«На сегодняшний день известно, что у него нормализовалась температура (36,6), и состояние здоровья в целом приходит в норму», - сообщил он.

Сергей Фургал обвиняется в организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Ему вменены статьи о покушении на убийство и об убийстве двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений, а также о незаконном обороте оружия. Сам он отрицает свою вину и называет дело заказным.

