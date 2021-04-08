Приговоривший Фургала судья ушел в отставку

Ушел в отставку судья Басманного суда Москвы Артур Карпов, который отправил в СИЗО губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская. По ее словам, Карпов оставил пост по собственному желанию.

Суд рассмотрит вопрос об аресте Фургала в закрытом режиме

Карпов также известен тем, что в 2011 году санкционировал арест предполагаемого организатора убийства журналиста «Новой газеты» Анны Политковской — отставного подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова. В феврале 2019 года он отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok гражданина США Майкла Калви, а в 2012–2016 годах судья несколько раз выносил постановления об аресте и продлении сроков ареста фигурантам «болотного дела».


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