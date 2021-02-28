Правозащитник сообщил о доставке Навального в ИК-2 во Владимирской области
Алексея Навального доставили в исправительную колонию №2 города Покрова Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специализирующегося на защите прав заключенных правозащитника Руслана Вахапова.
«По моей информации, Навального доставили в ИК-2 в Покрове недавним этапом. Сведения о его прибытии в это исправительное учреждение распространились среди заключенных колонии», - заявил Вахапов.
Он считает, что окончательно подтвердят присутствие Навального в колонии его адвокаты после визита в исправительное учреждение.
«Это снимет окончательно все вопросы о том, что Навальный там содержится», - добавил правозащитник.
Вахапов не исключил, что оппозиционера могут отправить отбывать наказание в другую колонию. По его словам, такие случаи бывают.
Накануне СМИ сообщили, что Навального доставили в ИК-2 во Владимирскую область.
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