Правозащитник сообщил о доставке Навального в ИК-2 во Владимирской области

«По моей информации, Навального доставили в ИК-2 в Покрове недавним этапом. Сведения о его прибытии в это исправительное учреждение распространились среди заключенных колонии», - заявил Вахапов.

Он считает, что окончательно подтвердят присутствие Навального в колонии его адвокаты после визита в исправительное учреждение.

«Это снимет окончательно все вопросы о том, что Навальный там содержится», - добавил правозащитник.

Вахапов не исключил, что оппозиционера могут отправить отбывать наказание в другую колонию. По его словам, такие случаи бывают.

Накануне СМИ сообщили, что Навального доставили в ИК-2 во Владимирскую область.

