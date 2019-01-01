Жириновский предсказал поглощение Украины Россией

Ситуацию в стране Жириновский сравнил с раком в четвертой стадии. По словам лидера ЛДПР, после майдана Украину ждет раздел, а затем она вся войдет в состав России, отмечает «Свободная пресса».

Тем временем на Украине обработали более 90 процентов бюллетеней на прошедших в минувшее воскресенье выборах в Верховную раду. Партия Зеленского «Слуга народа» получила более 43 процентов голосов.

Эксперты предрекают, что «Слуга народа» по итогам выборов сможет сформировать в Раде партийное большинство.

