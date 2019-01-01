Политика

Жириновский предсказал поглощение Украины Россией

23 июля09:03

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал неизбежность вхождения Украины в состав России, сообщает Ura.ru.

Политик заявил, что Зеленский сможет управлять страной не более двух лет, после чего на Украине вспыхнет очередной майдан, который приведет к жертвам.

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Ситуацию в стране Жириновский сравнил с раком в четвертой стадии. По словам лидера ЛДПР, после майдана Украину ждет раздел, а затем она вся войдет в состав России, отмечает «Свободная пресса».

Тем временем на Украине обработали более 90 процентов бюллетеней на прошедших в минувшее воскресенье выборах в Верховную раду. Партия Зеленского «Слуга народа» получила более 43 процентов голосов.

Эксперты предрекают, что «Слуга народа» по итогам выборов сможет сформировать в Раде партийное большинство.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЛдпрЖириновскийУкраина