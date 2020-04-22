В окружении Кадырова объяснили появление федеральных сил в Чечне

Председатель парламента Чечни Магомем Даудов в ходе прямого эфира в Instagram заявил, что появление федеральных сил в в Надтеречном районе республики связано с проведением учений.

В Госдуме назвали логичным появление в Чечне федеральных войск

Даудов заверил, что о проведении маневров было объявлено еще три месяца назад. «Из Серноводского района, через гору переходя в Надтеречный район, остановились для передислокации», - цитирует спикера чеченского парламента ТАСС.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на местных жителей сообщила о вводе федеральных войск в Надтеречный район республики.

Газета распространила запись с видеорегистратора, на которой зафиксировано скопление военных грузовиков «Урал», а также видны разбитые палаточные городки вдоль дороги в районе сёл Братское, Бено-Юрт, Знаменское.

Накануне в пресс-службе Южного военный округ (ЮВО) заявили, что не посылали дополнительные силы в Чечню, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Министерство обороны РФ
ТЕГИ:КадыровРоссийская АрмияЧечня
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