В окружении Кадырова объяснили появление федеральных сил в Чечне
Председатель парламента Чечни Магомем Даудов в ходе прямого эфира в Instagram заявил, что появление федеральных сил в в Надтеречном районе республики связано с проведением учений.
Даудов заверил, что о проведении маневров было объявлено еще три месяца назад. «Из Серноводского района, через гору переходя в Надтеречный район, остановились для передислокации», - цитирует спикера чеченского парламента ТАСС.
Ранее «Новая газета» со ссылкой на местных жителей сообщила о вводе федеральных войск в Надтеречный район республики.
Газета распространила запись с видеорегистратора, на которой зафиксировано скопление военных грузовиков «Урал», а также видны разбитые палаточные городки вдоль дороги в районе сёл Братское, Бено-Юрт, Знаменское.
Накануне в пресс-службе Южного военный округ (ЮВО) заявили, что не посылали дополнительные силы в Чечню, передает РИА ФАН.
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