В окружении Кадырова объяснили появление федеральных сил в Чечне

Даудов заверил, что о проведении маневров было объявлено еще три месяца назад. «Из Серноводского района, через гору переходя в Надтеречный район, остановились для передислокации», - цитирует спикера чеченского парламента ТАСС.



Ранее «Новая газета» со ссылкой на местных жителей сообщила о вводе федеральных войск в Надтеречный район республики.

Газета распространила запись с видеорегистратора, на которой зафиксировано скопление военных грузовиков «Урал», а также видны разбитые палаточные городки вдоль дороги в районе сёл Братское, Бено-Юрт, Знаменское.



Накануне в пресс-службе Южного военный округ (ЮВО) заявили, что не посылали дополнительные силы в Чечню, передает РИА ФАН.

