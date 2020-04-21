СМИ: В Чечне замечены федеральные войска. Видео

Федеральные войска введены в один из районов Чеченской республики. Как утверждает «Новая газета», это Надтеречный район, который расположен на границе с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольским краем.

Издание распространило запись с видеорегистратора, на которой зафиксировано скопление военных грузовиков «Урал», а также видны разбитые палаточные городки вдоль дороги в районе сёл Братское, Бено-Юрт, Знаменское.