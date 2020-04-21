СМИ: В Чечне замечены федеральные войска. Видео
Федеральные войска введены в один из районов Чеченской республики. Как утверждает «Новая газета», это Надтеречный район, который расположен на границе с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольским краем.
Издание распространило запись с видеорегистратора, на которой зафиксировано скопление военных грузовиков «Урал», а также видны разбитые палаточные городки вдоль дороги в районе сёл Братское, Бено-Юрт, Знаменское.
По информации источников газеты в силовых подразделениях Чечни, возможно, речь идёт обучениях, однако местные подразделения МВД, ФСБ и Следственного комитета не были поставлены об этом в известность заблаговременно.
Источник URA.RU в министерстве обороны России сделал предположение, что на видео, судя по всему, запечатлены внутренние войска — подразделения Росгвардии.
В Федеральной службы войск национальной гвардии обещают дать комментарии позднее.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объявил о закрытии административных границ в качестве меры противодействия распространению коронавируса.
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