В Госдуме назвали логичным появление в Чечне федеральных войск

В приграничном Надтеречном районе Чечни появились федеральные войска. Как сообщает «Новая газета», в окрестностях нескольких сел района Братское, Бено-Юрт и Знаменское - замечены армейские грузовики «Урал» вдоль трассы и военные палаточные городки. В местных силовых структурах о причинах появления федеральных войск ничего не знают.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что ничего необычного в появлении военных в Чечне нет.