В Госдуме назвали логичным появление в Чечне федеральных войск
Первый зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что ничего необычного в этом нет.
В приграничном Надтеречном районе Чечни появились федеральные войска. Как сообщает «Новая газета», в окрестностях нескольких сел района Братское, Бено-Юрт и Знаменское - замечены армейские грузовики «Урал» вдоль трассы и военные палаточные городки. В местных силовых структурах о причинах появления федеральных войск ничего не знают.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что ничего необычного в появлении военных в Чечне нет.
«Не удивляюсь, что там федеральные войска. Это Северный Кавказ. Там всегда напряженная ситуация. Если у нас по телевизору не показывают, это не значит, что на Кавказе все спокойно», - пояснил депутат.
Отметим, что в Южном военном округе опровергли ввод дополнительных воинских подразделений в Чечню.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров из-за коронавируса закрыл границы республики для всех, кроме поставщиков продовольствия, лекарств и медоборудования, а также транзитного транспорта.
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