В офисе Зеленского заявили о продолжении российско-украинских переговоров
Переговоры России и Украины продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что с минуты на минуту должен начаться третий раунд переговоров.
Ранее некоторые украинские СМИ заявили об окончании переговоров. Эту информацию опроверг источник РИА Новости.
Встреча России и Украины проходит недалеко от реки Припять. Из-за соображений безопасности, точное место встречи делегаций не раскрывается.
Ранее глава российской делегации помощник президента России и экс-министр культуры страны Владимир Мединский заявил, что Россия готова вести переговоры с украинской стороной «столько, сколько потребуется для достижения договоренности». Со стороны Киева на переговоры прибыли министр обороны страны, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и замглавы МИД.
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