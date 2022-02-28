В офисе Зеленского заявили о продолжении российско-украинских переговоров

Отмечается, что с минуты на минуту должен начаться третий раунд переговоров.

Ранее некоторые украинские СМИ заявили об окончании переговоров. Эту информацию опроверг источник РИА Новости.

Встреча России и Украины проходит недалеко от реки Припять. Из-за соображений безопасности, точное место встречи делегаций не раскрывается.

Ранее глава российской делегации помощник президента России и экс-министр культуры страны Владимир Мединский заявил, что Россия готова вести переговоры с украинской стороной «столько, сколько потребуется для достижения договоренности». Со стороны Киева на переговоры прибыли министр обороны страны, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и замглавы МИД.

