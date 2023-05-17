Небензя передал в ООН заявление Буданова об убийствах россиян

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя передал в аппарат Совбеза организации письмо с заявлениям главы украинской разведки Кирилла Буданова об убийствах россиян. Об этом пишет РИА Новости.

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В пресс-службе постпреда отметили, что письмо распространено в качестве официального документа Совбеза ООН.

Небензя назвал заявление Буданова вопиющим. Постпред РФ обвинил главу украинской разведки в подстрекательстве к насилию по национальному признаку.

Буданов ранее признал, что Украина причастна к нападениям на россиян.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не слышал заявление главы украинской разведки, передает «Радиоточка НСН».

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