Небензя передал в ООН заявление Буданова об убийствах россиян
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя передал в аппарат Совбеза организации письмо с заявлениям главы украинской разведки Кирилла Буданова об убийствах россиян. Об этом пишет РИА Новости.
В пресс-службе постпреда отметили, что письмо распространено в качестве официального документа Совбеза ООН.
Небензя назвал заявление Буданова вопиющим. Постпред РФ обвинил главу украинской разведки в подстрекательстве к насилию по национальному признаку.
Буданов ранее признал, что Украина причастна к нападениям на россиян.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не слышал заявление главы украинской разведки, передает «Радиоточка НСН».
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