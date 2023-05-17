Небензя передал в ООН заявление Буданова об убийствах россиян

Росстат оценил спад ВВП РФ за первый квартал 2023 года в 1,9% к году Москва распространила в Совбезе ООН письмо с заявлениями главы военной разведки Украины «убивать русских» Совет Европы утвердил создание реестра ущерба Украине Отличным стимулом для исполнителей назвала конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» дива джаза Мариам Мерабова