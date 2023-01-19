Песков предупредил о последствиях поставок Киеву оружия для ударов по территории России
Поставки Украине оружия для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что даже дискуссия о допустимости подобных поставок «потенциально чрезвычайно опасна». Предоставление Киеву таких вооружений грозит эскалацией, которая «не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности».
«Хотя и так на Украине есть вооружения, с помощью которых она постоянно ежедневно наносит удары по российской территории, имею в виду наши новые регионы», — добавил Песков.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что на фоне заявлений Вашингтона о возможном применении американского оружия для атак по Крыму риски эскалации конфликта лишь усилятся. Дипломат указал, что Россия уничтожит любое поставляемое Киеву оружие и не оставит подобные нападения без ответа.
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