Песков предупредил о последствиях поставок Киеву оружия для ударов по территории России

Поставки Украине оружия для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонов: Россия уничтожит любое западное оружие на Украине

Представитель Кремля указал, что даже дискуссия о допустимости подобных поставок «потенциально чрезвычайно опасна». Предоставление Киеву таких вооружений грозит эскалацией, которая «не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности».

«Хотя и так на Украине есть вооружения, с помощью которых она постоянно ежедневно наносит удары по российской территории, имею в виду наши новые регионы», — добавил Песков.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что на фоне заявлений Вашингтона о возможном применении американского оружия для атак по Крыму риски эскалации конфликта лишь усилятся. Дипломат указал, что Россия уничтожит любое поставляемое Киеву оружие и не оставит подобные нападения без ответа.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаДмитрий Песков
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