СМИ: В Белоруссии 500 недобросовестных аграриев отправят на военные сборы

В Белоруссии на военные сборы на границу с Украиной отправят около 500 аграриев, недобросовестно работавших во время страды. Об этом сообщает телеканал СТВ.

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отмечается, что в подразделения сил спецопераций военнообязанные специалисты и механизаторы пройдут интенсивное обучение. В том числе предусмотрены занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.

По данным телеканала, после прохождения обучения запасники будут направлены на южные рубежи страны для выполнения учебно-боевых задач.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на военные сборы будут отправлять как недобросовестных работников, так и чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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