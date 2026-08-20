СМИ: В Белоруссии 500 недобросовестных аграриев отправят на военные сборы
В Белоруссии на военные сборы на границу с Украиной отправят около 500 аграриев, недобросовестно работавших во время страды. Об этом сообщает телеканал СТВ.
отмечается, что в подразделения сил спецопераций военнообязанные специалисты и механизаторы пройдут интенсивное обучение. В том числе предусмотрены занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.
По данным телеканала, после прохождения обучения запасники будут направлены на южные рубежи страны для выполнения учебно-боевых задач.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на военные сборы будут отправлять как недобросовестных работников, так и чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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