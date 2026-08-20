СМИ: В Белоруссии 500 недобросовестных аграриев отправят на военные сборы

отмечается, что в подразделения сил спецопераций военнообязанные специалисты и механизаторы пройдут интенсивное обучение. В том числе предусмотрены занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.

По данным телеканала, после прохождения обучения запасники будут направлены на южные рубежи страны для выполнения учебно-боевых задач.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на военные сборы будут отправлять как недобросовестных работников, так и чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

