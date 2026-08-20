Поездка на концерт Канье Уэста обойдется москвичу более чем в 23 тысячи рублей

Поездка в Санкт-Петербург на концерт американского рэпера Канье Уэста жителю Москвы обойдётся минимум в 23,7 тысячи рублей, что составляет 21,1% средней зарплаты в столице. Об этом пишет «Газета.Ru».

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Издание ссылается на исследование сервиса GdeRabota.ru, согласно результатам которого максимальная сумма трат превысит 174 тысячи рублей. Это 156% среднего месячного заработка в Москве. Отмечается, что до этого уровня расходы вырастут при покупке VIP-билета.

Что касается жителей Казани, то для них поездка в Северную столицу обойдётся в сумму от 25,1 тысячи до 176,1 тысячи рублей. Для новосибирцев - от 43,8 тысячи до 194,8 тысячи рублей.

В указанные суммы авторы исследования включили стоимость билета на шоу, проезд и обратно, а также ночь в гостинице. Также аналитики отметили, что после анонса концертов спрос на железнодорожные билеты в Санкт-Петербург вырос в 41 раз, а на авиабилеты — в 16 раз.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Канье Уэстом, указав, что администрация президента - это не Москонцерт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA/ТАСС
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