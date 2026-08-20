В Армении заявили, что не поддержат проект новой Конституции
Большинство граждан Армении не поддержит изменения в Конституции, однако власти могут фальсифицировать итоги референдума, заявил НСН Арман Абовян.
Новая Конституция Армении будет соответствовать интересам Турции Азербайджана, при этом проект не является легитимным, так как выносится на обсуждение правительством, не получившим поддержки абсолютного большинства граждан республики. Такое мнение в эфире НСН выразил экс-депутат Национального собрания республики Арман Абовян.
Правительство Армении готовится закончить и представить на общественное и профессиональное обсуждение проект новой Конституции республики. Об этом говорится в проекте программы на 2026-2031 годы. Однако оппозиция обвиняет премьер-министра Никола Пашиняна в принятии требования Азербайджана об исключении ссылки на Декларацию о независимости из текста основного закона, которая включает упоминание о бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Ранее глава армянского правительства признал территорию частью Азербайджана. Абовян также уверен, что поправки в документ будут соответствовать интересам Турции и Азербайджана.
«Учитывая требования Турции и Азербайджана для создания наиболее благоприятных условий для реализации турецко-азербайджанских планов в регионе, Конституция, скорее всего, будет в себя включать также пункты, которые соответствуют их интересам. Например, внеблоковый статус Армении. Это по сути, как я ее называю, Конституция Западного Азербайджана, потому что, убирая из нее все государственные и национальные точки, то, что очень важно для функциональности государства, правительство готовит документ, который по сути нивелирует способность Армении противостоять внешним и внутренним вызовам. Плюс, более чем уверен, что из нее уберут упоминания о Церкви. То есть Конституция страны превратится в офисный документ», — поделился мнением собеседник НСН.
Он не исключил, что одной из «фишек» будущего документа станет пункт о планах по евроинтеграции Армении, однако в плане реализации это мало что поменяет ввиду нелегитимности будущей Конституции.
«Они могут прописывать все, что угодно, но априори этот проект нелегитимен, поскольку выносится на обсуждение со стороны нелегитимной власти, у которой нет поддержки большинства населения. Это обязательное условие для самоуничтожения государств: прописать несуществующие, нереализуемые программы и под это дело максимально ослабить страны и поставить их в зависимость», — отметил Абовян.
Также экс-депутат считает, что граждане республики не поддержат изменения, однако на итогах референдума это не скажется.
«Учитывая опыт фальсификации голосования, который был на выборах 7 июня 2026 года, ситуация очень неоднозначная. Население не поддерживает проект, но если власти сфальсифицировали выборы, что им мешает сфальсифицировать и референдум по Конституции? Хотя это и намного сложнее, там очень много условий», — сказал он.
Ранее Арман Абовян объяснял НСН, что Никол Пашинян пытается усидеть «на двух стульях», отчаянно стремясь договориться с Москвой на фоне жестких антироссийских шагов в проводимой им политике.
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