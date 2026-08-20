Правительство Армении готовится закончить и представить на общественное и профессиональное обсуждение проект новой Конституции республики. Об этом говорится в проекте программы на 2026-2031 годы. Однако оппозиция обвиняет премьер-министра Никола Пашиняна в принятии требования Азербайджана об исключении ссылки на Декларацию о независимости из текста основного закона, которая включает упоминание о бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Ранее глава армянского правительства признал территорию частью Азербайджана. Абовян также уверен, что поправки в документ будут соответствовать интересам Турции и Азербайджана.

«Учитывая требования Турции и Азербайджана для создания наиболее благоприятных условий для реализации турецко-азербайджанских планов в регионе, Конституция, скорее всего, будет в себя включать также пункты, которые соответствуют их интересам. Например, внеблоковый статус Армении. Это по сути, как я ее называю, Конституция Западного Азербайджана, потому что, убирая из нее все государственные и национальные точки, то, что очень важно для функциональности государства, правительство готовит документ, который по сути нивелирует способность Армении противостоять внешним и внутренним вызовам. Плюс, более чем уверен, что из нее уберут упоминания о Церкви. То есть Конституция страны превратится в офисный документ», — поделился мнением собеседник НСН.

Он не исключил, что одной из «фишек» будущего документа станет пункт о планах по евроинтеграции Армении, однако в плане реализации это мало что поменяет ввиду нелегитимности будущей Конституции.

«Они могут прописывать все, что угодно, но априори этот проект нелегитимен, поскольку выносится на обсуждение со стороны нелегитимной власти, у которой нет поддержки большинства населения. Это обязательное условие для самоуничтожения государств: прописать несуществующие, нереализуемые программы и под это дело максимально ослабить страны и поставить их в зависимость», — отметил Абовян.