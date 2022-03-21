В офисе Зеленского осудили призывы к насилию над россиянами

Необходимо избегать призывов к насилию в отношении пленных и граждан России. Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По его мнению, это сильно бьет по имиджу страны.

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Он призвал не выходить за пределы Женевской конвенции, «разрешающей уничтожать противника только на поле боя».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против украинской телеведущей Натальи Мосейчук, которая угрожала российским летчикам и их семьям.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссиянеРоссияНасилиеУкраинаВладимир Зеленский
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