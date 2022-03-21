В офисе Зеленского осудили призывы к насилию над россиянами

Необходимо избегать призывов к насилию в отношении пленных и граждан России. Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По его мнению, это сильно бьет по имиджу страны.