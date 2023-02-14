В ОДКБ не исключают присоединения новых стран

Перспективы присоединения к ОДКБ существуют для дружественных стран.

«Возможность расширения организации существовала, существует и будет существовать», - пояснил Сидоров.

Страны могут стать партнерами, наблюдателями, а потом и членами ОДКБ.

В январе 2022 года во время массовых протестов в Казахстане впервые за всю историю существования Организации Договора коллективной безопасности были задействованы ее миротворческие силы. Спустя несколько дней силы ОДКБ начали выводить из республики, сообщает НСН.

ОДКБ была создана 14 мая 1992 года. В нее входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.



