Учения ОДКБ «Нерушимое братство» вместо Армении пройдут в Киргизии

Учения "Нерушимое братство", которые изначально планировалось провести на территории Армении, пройдут в Киргизии. Об этом заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

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В ходе учений будут отрабатываться различные военные задачи, в том числе пост-конфликтные, урегулирование в кризисных зонах, а также отработка проведения миротворческой операции, отметил Сидоров.

По словам начальника, также на планируется провести совместные учения на территории Белоруссии, которые поспособствуют подготовке различных компонентов войн коллективных сил ОДКБ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться и действовать вместе. В частности, он напомнил о проблемах на Кавказе и Центральной Азии и призвал их "разрешить, и, насколько возможно, сплотить ОДКБ в эти непростые времена".

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КиргизияОДКБ
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