В Нью-Йорке прошел митинг против обязательной вакцинации
Митинг против обязательной вакцинации и ношения масок в школах прошел у нью-йоркской мэрии. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в мегаполисе в пятницу уволили свыше 3 тысяч человек, отказавшихся от вакцинации. Уволенные работали в муниципальных учреждениях учителями, врачами, полицейскими.
Также протестующие выступали против ношения масок детьми в школе. Ранее с 11 февраля постановлением властей было отменено ношение масок в закрытых помещениях, за исключением школ.
Как пишет агентство, митинг прошел спокойно, полиция контролировала соблюдение порядка.
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