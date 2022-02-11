В Нью-Йорке прошел митинг против обязательной вакцинации

Митинг против обязательной вакцинации и ношения масок в школах прошел у нью-йоркской мэрии. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, в мегаполисе в пятницу уволили свыше 3 тысяч человек, отказавшихся от вакцинации. Уволенные работали в муниципальных учреждениях учителями, врачами, полицейскими.

Также протестующие выступали против ношения масок детьми в школе. Ранее с 11 февраля постановлением властей было отменено ношение масок в закрытых помещениях, за исключением школ.

Как пишет агентство, митинг прошел спокойно, полиция контролировала соблюдение порядка.

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ФОТО: РИА Новости / Брайан Смит
ТЕГИ:КоронавирусНью-ЙоркСША
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