В Нью-Йорке прошел митинг против обязательной вакцинации

По данным агентства, в мегаполисе в пятницу уволили свыше 3 тысяч человек, отказавшихся от вакцинации. Уволенные работали в муниципальных учреждениях учителями, врачами, полицейскими.



Также протестующие выступали против ношения масок детьми в школе. Ранее с 11 февраля постановлением властей было отменено ношение масок в закрытых помещениях, за исключением школ.

Как пишет агентство, митинг прошел спокойно, полиция контролировала соблюдение порядка.

