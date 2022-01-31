СМИ: «Мисс США-2019» Чесли Крист нашли мертвой в Нью-Йорке
Обладательница титула «Мисс США-2019» Чесли Крист обнаружена мертвой в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источники в полиции.
По данным газеты, утром в воскресенье тело 30-летней Крист было найдено под окнами 60-этажного небоскреба. Предположительно, девушка упала с высоты, полиция устанавливает причины произошедшего.
Отмечается, что Крист оставила записку, в которой написала о желании оставить все своей маме, сообщает РЕН ТВ.
Чесли Крист в 2017 году получила юридическое образование и работала адвокатом в Северной и Южной Каролине. В 2019 году девушка выиграла в конкурсе красоты «Мисс США», оставила юридическую практику и начала работу в качестве корреспондента развлекательного шоу «Экстра», пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,7 млн+121 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+617 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+28 944 / сут.
- Миллиардер Вексельберг призвал ввести контроль над «кошмарными» бизнес-тренингами
- Госинспекция по недвижимости начала проверки апартаментов в Москве
- СМИ: «Мисс США-2019» Чесли Крист нашли мертвой в Нью-Йорке
- Хакеры атаковали сервисы правительства Новосибирской области
- СМИ: Франция и Германия встревожены агрессией Великобритании в отношении России
- В ЛНР заявили, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс
- Пенсии россиян увеличатся с 1 февраля
- В Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов
- СМИ: Россия находится на втором месте в рейтинге дешевизны бензина в Европе
- Умер режиссер Виктор Мережко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru