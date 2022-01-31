СМИ: «Мисс США-2019» Чесли Крист нашли мертвой в Нью-Йорке

Обладательница титула «Мисс США-2019» Чесли Крист обнаружена мертвой в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источники в полиции.

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По данным газеты, утром в воскресенье тело 30-летней Крист было найдено под окнами 60-этажного небоскреба. Предположительно, девушка упала с высоты, полиция устанавливает причины произошедшего.

Отмечается, что Крист оставила записку, в которой написала о желании оставить все своей маме, сообщает РЕН ТВ.

Чесли Крист в 2017 году получила юридическое образование и работала адвокатом в Северной и Южной Каролине. В 2019 году девушка выиграла в конкурсе красоты «Мисс США», оставила юридическую практику и начала работу в качестве корреспондента развлекательного шоу «Экстра», пишет РИА ФАН.

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