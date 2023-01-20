В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО NASAMS

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине включает системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Об этом сообщил Пентагон.

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Отмечается, что в новый пакет помощи также войдут восемь систем ПВО Avengers. Так, Вашингтон выделит оборудования на сумму около 2,5 миллиарда долларов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обещание Байдена поставить Киеву современные системы ПВО затянет конфликт и сделает его «больнее», но не изменит конечного результата. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:СШАПВО
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