В Норвегии генконсула России на Шпицбергене заподозрили в связях с разведкой

Компания провела «расследование» совместно с некими покинувшими РФ журналистами, их имена не приводятся. По данным NRK, Чемерило «когда-то жил по адресу, который известен как место, где проходят подготовку офицеры». Сам дипломат опроверг связь с разведкой или спецслужбами РФ.

Норвежское СМИ утверждает, что якобы выявило 38 агентов разведки РФ, связанных с посольствами североевропейских стран. Отмечается, что часть «агентуры» уже объявили персонами нон грата и выслали из Норвегии и Швеции.

Андрея Чемерило назначили генконсулом РФ в Баренцбурге в июле прошлого года.

