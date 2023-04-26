В Норвегии генконсула России на Шпицбергене заподозрили в связях с разведкой
Норвежская телерадиокомпания NRK заподозрила генерального консула России на Шпицбергене Андрея Чемерило в связях с военной разведкой. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте NRK.
Компания провела «расследование» совместно с некими покинувшими РФ журналистами, их имена не приводятся. По данным NRK, Чемерило «когда-то жил по адресу, который известен как место, где проходят подготовку офицеры». Сам дипломат опроверг связь с разведкой или спецслужбами РФ.
Норвежское СМИ утверждает, что якобы выявило 38 агентов разведки РФ, связанных с посольствами североевропейских стран. Отмечается, что часть «агентуры» уже объявили персонами нон грата и выслали из Норвегии и Швеции.
Андрея Чемерило назначили генконсулом РФ в Баренцбурге в июле прошлого года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru