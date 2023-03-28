СМИ: В Италии заподозрили российские спецслужбы в организации побега Усса-младшего
Итальянские следователи всё больше склоняются к версии, что побег из-под домашнего ареста сына красноярского губернатора Артёма Усса был осуществлён российскими спецслужбами. Об этом пишет Corriere della Sera.
Издание отмечает, что итальянские правоохранители указывают на «хирургический характер операции», которая была «организована до мельчайших деталей».
По данным источников La Repubblica, следователи не исключают наличие «сети сообщников», которые помогли Уссу-младшему в ходе побега сменить несколько автомобилей и добраться до швейцарской или словенской границы.
Ранее агентство ANSA сообщило, что Артём Усс срезал электронный браслет и покинул квартиру в Милане, где находился под домашним арестом. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ему неизвестно местонахождение сына, сообщает НСН.
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