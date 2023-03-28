СМИ: В Италии заподозрили российские спецслужбы в организации побега Усса-младшего

Итальянские следователи всё больше склоняются к версии, что побег из-под домашнего ареста сына красноярского губернатора Артёма Усса был осуществлён российскими спецслужбами. Об этом пишет Corriere della Sera.

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Издание отмечает, что итальянские правоохранители указывают на «хирургический характер операции», которая была «организована до мельчайших деталей».

По данным источников La Repubblica, следователи не исключают наличие «сети сообщников», которые помогли Уссу-младшему в ходе побега сменить несколько автомобилей и добраться до швейцарской или словенской границы.

Ранее агентство ANSA сообщило, что Артём Усс срезал электронный браслет и покинул квартиру в Милане, где находился под домашним арестом. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ему неизвестно местонахождение сына, сообщает НСН.

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