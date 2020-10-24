В НКР оценили ущерб после ночного обстрела Степанакерта

«Вражеские силы применили против мирного населения ракеты РСЗО "Смерч". Нанесен очень большой материальный ущерб. В жилом квартале повреждены жилые дома, автомобили, объекты хозяйственного и бытового значения», - цитирует сообщение РИА Новости.

Бои на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах населённых пунктов в зоне соприкосновения. Непризнанная республика сообщила об атаках на мирное население. Позже в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о перемирии с 10 октября, затем и 18 октября, однако военные действия на Южном Кавказе продолжаются.

