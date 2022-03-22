В Нидерландах заморозили российских активов на 400 миллионов евро
Глава Минфина Нидерландов Сигрид Кааг заявила, что в стране были заморожены российские активы почти на 400 млн евро, сообщает РИА Новости.
По её словам, банки Нидерландов заморозили российские активы почти на 145 млн евро, ещё 242,6 млн евро в трастовом секторе, пенсионные фонды на 379,8 тысячи евро и инвестиционные компании - на 3,9 млн евро.
«Общая сумма замороженных активов составила 391 944 031 евро», - уточнила министр.
Кааг добавила, что, в связи с вводом 15 марта нового пакета санкций ЕС против России, данные суммы могут измениться.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что итальянские власти заморозили активы подпавших под санкции ЕС «российских олигархов» на сумму более 800 млн евро, сообщает RT.
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