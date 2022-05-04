В НАТО заявили об отказе соблюдать положения договора с Россией
Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта с Россией, сообщает Financial Times.
По его словам, подписанный в 1997 году акт Россия-НАТО не станет ограничением для осуществлении планов организации.
«На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий», — заключил Бауэр.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что НАТО готовила Украину к нападению на Россию и ещё до начала спецоперации ВС РФ парламент США одобрил поставки Киеву вооружения.
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