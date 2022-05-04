В НАТО заявили об отказе соблюдать положения договора с Россией

По его словам, подписанный в 1997 году акт Россия-НАТО не станет ограничением для осуществлении планов организации.

«На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий», — заключил Бауэр.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что НАТО готовила Украину к нападению на Россию и ещё до начала спецоперации ВС РФ парламент США одобрил поставки Киеву вооружения.

