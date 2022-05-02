Шольц: НАТО не будет принимать участие в боевых действиях на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, как и прежде, Североатлантический альянс не станет принимать непосредственное участие в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Шольц также подчеркнул, что как раз по этой причине выступал против создания бесполетной зоны над украинской территорией.
Ранее канцлер ФРГ сообщил, что снятие санкций с России возможно только при достижении договоренности о мире с Украиной. Также он добавил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву в военной сфере.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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