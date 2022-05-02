Шольц: НАТО не будет принимать участие в боевых действиях на Украине

Шольц также подчеркнул, что как раз по этой причине выступал против создания бесполетной зоны над украинской территорией.

Ранее канцлер ФРГ сообщил, что снятие санкций с России возможно только при достижении договоренности о мире с Украиной. Также он добавил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву в военной сфере.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».