В НАТО заявили о необходимости усилить кибербезопасность Грузии

Отмечается, что Аппатурай прибыл в Тбилиси. Там у него запланировано выступление на заседании комитета по обороне и безопасности парламента Грузии, а также официальные встречи.

«Я нахожусь тут для того, чтобы рассмотреть новые предложения и инициативы с правительством Грузии, парламентом», - приводит ТАСС слова Аппатурайя.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в Североатлантический альянс был правильным решением.

