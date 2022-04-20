В НАТО заявили о необходимости усилить кибербезопасность Грузии

Заместитель помощника генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО необходимо усилить кибербезопасность Грузии на фоне специальной военной операции на Украине.

Спикер парламента Грузии заявил о намерении посетить Украину

Отмечается, что Аппатурай прибыл в Тбилиси. Там у него запланировано выступление на заседании комитета по обороне и безопасности парламента Грузии, а также официальные встречи.

«Я нахожусь тут для того, чтобы рассмотреть новые предложения и инициативы с правительством Грузии, парламентом», - приводит ТАСС слова Аппатурайя.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в Североатлантический альянс был правильным решением.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры