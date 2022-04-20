В НАТО заявили о необходимости усилить кибербезопасность Грузии
Заместитель помощника генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО необходимо усилить кибербезопасность Грузии на фоне специальной военной операции на Украине.
Отмечается, что Аппатурай прибыл в Тбилиси. Там у него запланировано выступление на заседании комитета по обороне и безопасности парламента Грузии, а также официальные встречи.
«Я нахожусь тут для того, чтобы рассмотреть новые предложения и инициативы с правительством Грузии, парламентом», - приводит ТАСС слова Аппатурайя.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в Североатлантический альянс был правильным решением.
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