Спикер парламента Грузии заявил о намерении посетить Украину

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о намерении посетить Украину. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

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Папуашвили отметил, что провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком, в котором подтвердил готовность к визиту.

«Я еще раз повторю, что поддержка Украины и украинского народа является нашим человеческим и историческим долгом, и мы выполним этот долг», — подчеркнул спикер грузинского парламента.

Ранее Папуашвили заявлял, что откажется от поездки на Украину из-за различных обвинений киевских властей в адрес Тбилиси.

Между тем в среду в Киев отправились президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
ТЕГИ:ГрузияУкраина
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