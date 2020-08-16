В НАТО отреагировали на заявление Лукашенко о военной угрозе со стороны альянса
Об оборонительном характере военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Свой комментарий она дала в ответ на обеспокоенность президента Белоруссии Александра Лукашенко наращиванием контингента на границе с республикой. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наращивания в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части альянса не представляет угрозу для какой-либо страны, носит исключительно оборонительный характер, соразмерно и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира», - сказано в заявлении.
В НАТО также подчеркнули, что следят за ситуацией в Белоруссии, в том числе – за соблюдением основополагающих свобод, «включая свободу слова и право на мирный протест».
В воскресенье белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» на границах страны.
Ранее о ситуации, в которой оказался президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне выборов, высказался в эфире НСН политолог Александр Рар. Речь идет об аресте 33 россиян под Минском.
«Александр Лукашенко попал в некий капкан. Он сильно ссорился с Россией, чуть ли не обвинял Россию в том, что она хочет устроить в Белоруссии какой-то майдан. В то же самое время, наивно полагает, что Европейский союз готов, несмотря на все экономические проблемы из-за коронавируса, принять или приблизить Белоруссию к Западу. Но Лукашенко ошибается, потому что Запад, конечно, готов играть в геополитические игры и приблизить Белоруссию к себе, но без Лукашенко, которого по-прежнему считают главным диктатором Европы», – отметил Рар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru