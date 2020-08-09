Лукашенко победит. И проиграет?
Политологи в эфире НСН дали благоприятный прогноз на победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии и скептический – на урегулирование отношений Минска и Москвы.
По данным Центральной избирательной комиссии Белоруссии, явка избирателей на голосование за нового президента страны на 12:00 (мск) превысила 54%.
Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Лидию Ермошину.
О предвыборной ситуации, в которой оказался президент Белоруссии Александр Лукашенко, высказался в эфире НСН политолог Александр Рар. Речь идет об аресте 33 россиян под Минском. Поводом для него мог послужить некий фейковый проект спецслцжб Украины, о котором написала «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах. В этот проект вовлекли 180 граждан России якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии, потом - в Венесуэле. Но пока первая группа россиян ехала в Минск, их билеты были аннулированы, а высланные им контракты оказались поддельными. Их-то и схватили в санатории под Минском, обвинив в планах по дестабилизации обстановки в Белоруссии. Скандальные подробности стали известны за два дня выборов в Белоруссии.
«Александр Лукашенко попал в некий капкан. Он сильно ссорился с Россией, чуть ли не обвинял Россию в том, что она хочет устроить в Белоруссии какой-то майдан. В то же самое время, наивно полагает, что Европейский союз готов, несмотря на все экономические проблемы из-за коронавируса, принять или приблизить Белоруссию к Западу. Но Лукашенко ошибается, потому что Запад, конечно, готов играть в геополитические игры и приблизить Белоруссию к себе, но без Лукашенко, которого по-прежнему считают главным диктатором Европы», – отметил Рар.
То, что на состоявшихся выборах в Белоруссии победит Лукашенко – не вызывает сомнений: сложно проиграть выборы самому себе. Но дальше он или объяснит, зачем так себя ведет с Россией, или мы увидим развитие сюжета по украинскому сценарию. При этом Александра Лукашенко может ждать судьба экс-президента Украины Виктора Януковича, но в Ростове его не примут, рассказал в эфире НСН директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«Когда эту опору на отношения с Россией из-под него выбьют, я не знаю, что с ним будет, но явно, что в Ростов его вряд ли кто-то примет, как Януковича. Я просто не понимаю, зачем Лукашенко все дальше и дальше погружается в эту ловушку? Очевидно, что Лукашенко устал за 26 лет, да и здоровье подводит, я думаю. Что неслучайно на фоне всего этого сюжета с задержанными россиянами в Минск отправляется первый за последние 12 лет американский посол Джули Фишер, которая работала в Киеве при Ющенко, работала в посольстве в Грузии при Саакашвили», - отметил Мартынов.
Сложившаяся ситуация с задержанием россиян под Минском по обвинению в подготовке провокаций и волнений в период президентской избирательной кампании не повлияет на белорусско-российские отношения. Это заявление Александра Лукашенко стало одним из первых в день голосования на выборах президента страны. При этом он также обратил внимание не то, что украинские и российские прокуроры не приехали в Белоруссию, чтобы разобраться в этом деле, потому что им «на этих ребят наплевать». Странная интонация для примирения будущего победителя.
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