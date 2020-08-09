Лукашенко победит. И проиграет?

То, что на состоявшихся выборах в Белоруссии победит Лукашенко – не вызывает сомнений: сложно проиграть выборы самому себе. Но дальше он или объяснит, зачем так себя ведет с Россией, или мы увидим развитие сюжета по украинскому сценарию. При этом Александра Лукашенко может ждать судьба экс-президента Украины Виктора Януковича, но в Ростове его не примут, рассказал в эфире НСН директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Когда эту опору на отношения с Россией из-под него выбьют, я не знаю, что с ним будет, но явно, что в Ростов его вряд ли кто-то примет, как Януковича. Я просто не понимаю, зачем Лукашенко все дальше и дальше погружается в эту ловушку? Очевидно, что Лукашенко устал за 26 лет, да и здоровье подводит, я думаю. Что неслучайно на фоне всего этого сюжета с задержанными россиянами в Минск отправляется первый за последние 12 лет американский посол Джули Фишер, которая работала в Киеве при Ющенко, работала в посольстве в Грузии при Саакашвили», - отметил Мартынов.

Сложившаяся ситуация с задержанием россиян под Минском по обвинению в подготовке провокаций и волнений в период президентской избирательной кампании не повлияет на белорусско-российские отношения. Это заявление Александра Лукашенко стало одним из первых в день голосования на выборах президента страны. При этом он также обратил внимание не то, что украинские и российские прокуроры не приехали в Белоруссию, чтобы разобраться в этом деле, потому что им «на этих ребят наплевать». Странная интонация для примирения будущего победителя.

